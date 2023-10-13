Жителей Ижевска начнут вакцинировать от гриппа на Центральной площади

В столице Удмуртии сегодня, 13 октября, начнет работать мобильная прививочная бригада на Центральной площади. Передвижной медицинский комплекс появится между Театром оперы и балета и ГКБ №2 по улице Бородина. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

В частности, поставить прививку от гриппа можно будет 13 октября с 16:00 до 20:00. В субботу, 14 октября, передвижной комплекс заработает с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.