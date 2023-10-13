На Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне Краснодара заменили водопровод. Работы велись на участке улицы от проспекта Чекистов до Бульварного кольца. Здесь специалисты поменяли около 500 м водовода диаметром 315 мм, рассказали в пресс-службе администрации города. Кроме того, здесь построили пять колодцев и заменили запорную арматуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Реконструкцию проводили сотрудники «Росводоканал Краснодар». Они поменяли старый стальной трубопровод на современный, сделанный из пластика и имеющий высокие технологические характеристики. Новый трубопровод прослужит как минимум 50 лет. Все работы, как отметил директор по производству городского «Водоканала» Станислав Гераськов, проводились так, чтобы не перекрывать водоснабжение и не лишать горожан воды.

Основную часть работ специалисты провели закрытым способом — с применением установки горизонтально направленного бурения. Благодаря использованию такого метода рабочим не приходится заниматься перекопкой больших территорий.

Вячеслав Рыжков

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