В МИТ разработали проект трассы с поездом на магнитной подушке для Девяткино

Московский институт теплотехники разработал технический проект трассы с поездом на магнитной подушке, которая соединит станцию метро «Девяткино» и ТЦ «Мега-Парнас» на северо-востоке Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в МИТ.

Запустить монорельсовую транспортную систему в АО «Корпорация “МИТ”», входящем в Роскосмос, планируют в 2025 году. Пока работы по строительству трассы не начались.

В пресс-службе компании уточнили телеканалу «Санкт-Петербург», что в этом году начнутся ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о начале работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

В августе 2022 года правительство Ленобласти заключило с Московским институтом теплотехники соглашение на создание проекта трассы с поездом на магнитной подушке. Ранее, в феврале 2021 года

генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов сообщал, что компания разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в беспилотном режиме.

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