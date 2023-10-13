В Госсовете Удмуртии назвали безобразием «удмурДскую» пословицу в азбуке

В госсовете Удмуртии назвали «безобразием» допущенную в азбуке ошибку, касающуюся национальной пословицы. В частности, первоклассникам по всей России предлагалось познакомиться с «удмурдской пословицей». Ситуацию прокомментировала зампредседателя госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по науке и образованию Татьяна Ишматова, пишет «КП-Ижевск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Тойкина Фото: Екатерина Тойкина

Как отметила госпожа Ишматова, ее радует, что в учебнике есть «хотя бы упоминание нашего народа», однако «плохо, когда так небрежно относятся к сути». «Это, конечно, безобразие, когда учебник, прежде чем дойти до ученика, проходит столько этапов экспертизы, и нигде не заметили ошибку. Ведь удмурты в нашей стране не такой уж малочисленный народ, чтобы не найти о нем информации и тем более корректного самоназвания этноса»,— рассказала Татьяна Ишматова.

В настоящее время неизвестно, как будет решаться вопрос с ошибкой в азбуке, поскольку региональное министерство образования и науки не принимает решений по поводу учебной литературы. В минпросвещения России направлен официальный запрос.