Ростовская область заняла первое место по количеству газозаправочных станций

Ростовская область стала лидером России по количеству объектов газозаправочной инфраструктуры, заявил в ходе VI Международного форума «Российская энергетическая неделя» замгубернатора региона Игорь Сорокин. Его слова цитирует пресс-служба правительства области.

Сегодня на Дону работает 59 АГНКС. Еще одна станция будет запущена до конца текущего года.

Для инвесторов, строящих такие объекты действуют преференции. Им возмещают часть затрат. Граждане также получают субсидии на переоборудование транспортных средств и льготы на оплату транспортного налога.

«С 2020 года в области на газомоторное топливо переведено более 4,7 тыс. единиц транспорта, а до 2025 года планируется переоборудовать еще более 7 тыс. В настоящее время общее количество таких транспортных средств, превышает 14 тыс. единиц, из которых более 940 – автобусы, работающие на регулярных маршрутах»,— отметил Игорь Сорокин.

Также Ростовская область занимает первое место по объему реализации газа в качестве моторного топлива. В прошлом году на заправочных станциях было продано 106,3 млн куб. м. природного газа, что на 12% больше, чем в 2021 году.

Анастасия Назарова