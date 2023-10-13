На улице Первая Пятилетка в Челябинске частично закрыли движение

В Челябинске частично перекрыли движение на улице Первая Пятилетка до 16 октября. Ограничения связаны с восстановительными работами на трамвайных путях, сообщает комитет дорожного хозяйства города.

Движение автомобильного транспорта закрыто в районе дома №30 по улице Первая Пятилетка, рядом с автодорогой Меридиан по направлению к центру города. Ограничения действуют до 6 часов утра 16 октября. Водителей просят учитывать перекрытия при планировании маршрута.

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