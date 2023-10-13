Полномочия руководителя «Уралавтоприцепа» продлены до конца 2023 года

Совет директоров ПАО «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"» продлил полномочия генерального директора Валерия Костюченко до 31 декабря 2023 года. Решение об этом было принято единогласно. Сведения об этом опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Полномочия Валерия Костюченко на посту руководителя «Уралавтоприцепа» истекали 31 октября. В связи с этим председатель совета директоров предприятия Валерий Филатов выступил с предложением продлить их.

Завод «Уралавтоприцеп» занимается выпуском прицепов и полуприцепов различного типа грузоподъемностью до 2 тыс. т и запчастей к ним.

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