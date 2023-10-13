В Казани хирургу дали полгода ограничения свободы за смерть пациентки
Авиастроительный райсуд Казани дал бывшему хирургу горбольницы №12 полгода ограничения свободы за смерть пациентки. Об этом сообщает правозащитный проект «Юраптека».
Фото: Вадим Китаев, Коммерсантъ
Трагедия произошла в начале прошлого года. 25-летнюю девушку доставили в больницу с жалобами на боли в животе и тошноту. В ходе осмотра у нее заподозрили острую патологию органов брюшной полости. Осужденный решил провести видеолапароскопию для уточнения диагноза, однако, как считает следствие, в ходе процедуры он повредил ей часть брюшной полости, из-за чего появилась обширная гематома, а затем началось внутреннее кровотечение.
Вскоре потерпевшая скончалась из-за большой потери крови. Экспертиза показала, что между действиями осужденного и смертью пациентки есть причинно-следственная связь.
Сам хирург принес извинения за произошедшее, но вину не признал.
Помимо ограничения свободы его также обязали выплатить матери умершей 1 млн руб. в виде компенсации морального вреда.
Сторона потерпевшей посчитала данный приговор слишком мягким и намерена обжаловать его в Верховном суде Татарстана.