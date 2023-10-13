Пермская прокуратура оштрафовала чиновницу городской мэрии из-за жилья для детей-сирот

Прокуратура города Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений администрации Перми на 10 тыс. руб. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. Поводом стало неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей-сирот.

«Установлено, что муниципалитетом нарушены требования бюджетного законодательства в части исполнения условия соглашений, заключенных с министерством строительства Пермского края, о предоставлении субвенций на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда. Муниципальным образованием “Город Пермь” для лиц данной категории приобретено меньше жилых помещений, чем предусмотрено условиями соглашения»,— написано на сайте краевой прокуратуры.

«По результатам проверки прокурором в отношении начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.5.3 КоАП РФ (нарушение главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов)»,— свидетельствует постановление.

Сумма штрафа составила 10 тыс. руб. На сайте городской мэрии руководителем управления жилищных отношений числится Наталья Афанасьева. В администрации Перми подтвердили эту информацию, уточнив, что постановление о штрафе будет оспорено в суде.