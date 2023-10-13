Водитель грузовика погиб в ДТП на кубанской трассе

Вечером накануне, 12 октября, на Кубани произошло ДТП с двумя грузовиками. На трассе А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» столкнулись «ДАФ» и «Вольво», рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации ведомства, 61-летний водитель грузовика «ДАФ» выехал на встречку и столкнулся с «Вольво». Водитель первого грузовика в результате столкновения скончался до приезда медиков.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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