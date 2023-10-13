Свято-Успенский собор в Белоглинском районе Кубани признан памятником культуры

Свято-Успенский собор на ул. Советской в станице Успенской включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ходе специальных исследований управление государственной охраны объектов культурного наследия региона пришло к выводу, что здание храма обладает высокой историко-градостроительной и архитектурно-художественной ценностью.

Собор в станице Успенской был построен в 1910 году. Здание включает три составные помещения: колокольню, трапезную и храм. С начала 1930-х годов приход закрыли, а здание использовали как зернохранилище. Вновь собор был открыт только в 1960-е годы.

«Собор формирует каркас исторической застройки станицы Успенской, является образцом каменной церковной архитектуры конца XIX – начала XX веков, имеет хорошо сохранившийся первоначальный вид, композиционные, объемно-пространственные решения, что обуславливает его подлинность и уникальность»,— отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Анастасия Назарова