В Нижнем Тагиле водителя ВАЗ зажало в салоне после аварии с Range Rover

В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого водителя ВАЗ-2109 зажало в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел рано утром 13 октября.

По предварительным данным, пьяный водитель Range Rover, который ехал около дома №40 по Ленинградскому проспекту столкнулся с впереди стоящим ВАЗ, который остановился на красный сигнал светофора. 52-летнего водителя отечественного автомобиля зажало в слоне, и для его деблокировки на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в Центральную городскую больницу №1.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении водителя иномарки уголовного дела по ст.264 УК РФ.

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