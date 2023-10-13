Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в октябре

В октябре на Сочи приходится 20% от всех бронирований поездок по России с детьми. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В октябре на курорте температура воды и воздуха достигает 20 градусов. Средняя стоимость ночи в отелях города составляет более 3,8 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — шесть ночей. Красная Поляна оказалась на десятом месте. На курорт ездят в среднем на три ночи, стоимость одной составляет более 4,3 тыс. руб.

Геленджик занял пятое место по популярности городов для отдыха с детьми. Стоимость отелей держится на уровне Сочи. В город отправляются на отдых в среднем на четыре ночи. На столько же ездят отдыхать осенью в Анапу, которая заняла шестое место по популярности. Средняя стоимость размещения в городе составляет почти 3,3 тыс. руб. за ночь.

На втором месте по популярности городов для отдыха с детьми оказался Санкт-Петербург, на третьем — Москва (10% и 5% бронирований соответственно). В рейтинг также вошли Казань, Калининград, Нижний Новгород и Кисловодск.

Татьяна Ручкина

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