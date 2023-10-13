Новосибирцы просят главу СКР помочь в решении проблемы с «химическими» выбросами

Группа жителей Заельцовского района Новосибирска записала видеообращение «Нас травят, помогите!» в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина и руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Новосибирцы пожаловались на зловонные запахи, исходящие, как они предполагают, с расположенной рядом промышленной площадки.

В видеообращении, выложенном в аккаунте «Зеленая дружина» в соцсети «ВКонтакте», в частности, дети в противогазах гуляют во дворе и играют в футбол. По словам его авторов, проживающих в районе городской больницы, выбросы с «химическим» запахом происходят последние полгода, как правило, поздно вечером и ночью. В первую очередь, их тяжело переносят астматики. Жители и управляющая компания уже обращались в различные органы власти с просьбой решить проблему, но безуспешно.

Обращение аналогичного содержания (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») направил в адрес главы СКР депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. По его данным, проблема касается жителей семи многоэтажных домов, расположенных по ул. Светлановской и Кузьмы Минина, а также домов в границах ул. Бардина, Кузьмы Минина, Магаданской, Новой, Территория Горбольницы и Каунасской. «С указанной проблемой жители обратились в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку с привлечение аккредитованной лаборатории и оказать помощь в решении указанной проблемы. Однако в ответ на заявления жители получают отписки»,— отметил депутат.

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Валерий Лавский