Выживший во все времена

15 октября 1823 года протоиерей Захарий Лятушевич освятил главный придел собора в честь Святого благоверного великого князя Александра Невского в Ижевске. С тех пор прошло 200 лет. В свое время храм посетил Император Всероссийский Александр I, Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а сам собор пережил значительные изменения. Его закрывали в советское время, а вместо храма здесь функционировал кинотеатр, детский клуб и музей. Подробнее о том, какие потрясения пережил Собор Александр Невского, — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вопрос создания собора в центре поселка Ижевский завод встал после того, как в мае 1810 года пожар уничтожил значительную часть населенного пункта и главный в то время храм — деревянную церковь Ильи Пророка Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Через год заводской архитектор Семен Дудин выполнил проект монументального собора с тремя престолами и тремя колокольнями, однако его отвергли из-за излишней пышности Фото: Centre digital & media После этого архитектор взял в качестве образца проект Андреевского Собора в Кронштадте, заменил гранит на чугун, упростил отдельные архитектурные формы. Таким образом проект удалось удешевить Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Собор представляет собой воплощение постройки высокого русского классицизма — строгого, «державного» и отточенного в общем силуэте и деталях. В истории архитектуры Удмуртии данное здание единственное окружено сразу восемнадцатью отдельно стоящими колоннами Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Собор возвели и украсили за три года. На строительство храма жертвовал личные средства Император Всероссийский Александр I Фото: Centre digital & media 15 октября 1823 года первый настоятель, протоиерей Захарий Лятушевич освятил главный придел храма в честь Святого благоверного великого князя Александра Невского Фото: Centre digital & media В октябре 1824 года, проезжая через Ижевск, собор посетил Император Всероссийский Александр I Фото: пресс-служба Александро-Невского собора В марте 1922 года, после Великой Октябрьской революции, комиссия под председательством члена ВЦИК Иосифа Наговицына изъяла из Собора более пяти пудов серебра, золота, драгоценных камней Фото: пресс-служба Александро-Невского собора В марте 1929 года Александро-Невский собор закрыли, а летом из него изъяли все 24 колокола общим весом 650 пудов. Тогда же разрушили колокольню и переоборудовали собор под клуб Фото: Centre digital & media С 1930 года здание собора служило как детский клуб и кинотеатр «Колосс», затем как музей с атеистическими экспонатами. Небольшое кладбище вокруг алтаря было уничтожено и разграблено сразу, а в соборном сквере городские власти обустроили общественный туалет Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Дальнейшая судьба бывшего собора оставалась неясной. В 1932 году планировались как полная его реконструкция, так и тотальное уничтожение, «чтобы окончательно оформить Советскую площадь». В качестве предварительного удара власти успели снести величественный купол Фото: Centre digital & media При этом здание числилось «памятником архитектуры I категории». Была претензия превратить собор в некий памятник революционной истории. В 1974 по 1995 года на северном фасаде висела мемориальная доска в честь встречи банд формирования Емельяна Пугачева Фото: Centre digital & media 30 ноября 1988 года Ижевскую и Удмуртскую кафедру восстановили, после чего был назначен епископом Палладий (Шиман). 12 февраля 1990 года здание собора номинально было возвращено епархии Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Реставрация объекта растянулась на срок вдвое больший самого возведения храма в прошлом. К концу 1993 года реставрационные работы внутри собора прекратились, комплекс внутренних ремонтно-восстановительных работ в основном был завершен. Роспись собора велась почти 11 лет, в ней участвовали разные художественные бригады. Внешняя реставрация собора не прекращалась вплоть до 1996 года Фото: пресс-служба Александро-Невского собора 4 августа 2007 года, в первый раз за всю историю, Ижевскую и Удмуртскую епархию с Первосвятительским визитом посетил Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Его приезд был приурочен к завершению строительства Свято-Михайловского собора и его освящению Фото: пресс-служба Александро-Невского собора За прошедшие десятилетия собор превратился в школу подготовки священнослужителей. Здесь стажировалось более ста священников и диаконов. В настоящее время это известный в городе и почитаем собор Фото: пресс-служба Александро-Невского собора 4 сентября 2021 года на территории Александро-Невского собора открыли памятник благоверному князю Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 17 Вопрос создания собора в центре поселка Ижевский завод встал после того, как в мае 1810 года пожар уничтожил значительную часть населенного пункта и главный в то время храм — деревянную церковь Ильи Пророка Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Через год заводской архитектор Семен Дудин выполнил проект монументального собора с тремя престолами и тремя колокольнями, однако его отвергли из-за излишней пышности Фото: Centre digital & media После этого архитектор взял в качестве образца проект Андреевского Собора в Кронштадте, заменил гранит на чугун, упростил отдельные архитектурные формы. Таким образом проект удалось удешевить Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Собор представляет собой воплощение постройки высокого русского классицизма — строгого, «державного» и отточенного в общем силуэте и деталях. В истории архитектуры Удмуртии данное здание единственное окружено сразу восемнадцатью отдельно стоящими колоннами Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Собор возвели и украсили за три года. На строительство храма жертвовал личные средства Император Всероссийский Александр I Фото: Centre digital & media 15 октября 1823 года первый настоятель, протоиерей Захарий Лятушевич освятил главный придел храма в честь Святого благоверного великого князя Александра Невского Фото: Centre digital & media В октябре 1824 года, проезжая через Ижевск, собор посетил Император Всероссийский Александр I Фото: пресс-служба Александро-Невского собора В марте 1922 года, после Великой Октябрьской революции, комиссия под председательством члена ВЦИК Иосифа Наговицына изъяла из Собора более пяти пудов серебра, золота, драгоценных камней Фото: пресс-служба Александро-Невского собора В марте 1929 года Александро-Невский собор закрыли, а летом из него изъяли все 24 колокола общим весом 650 пудов. Тогда же разрушили колокольню и переоборудовали собор под клуб Фото: Centre digital & media С 1930 года здание собора служило как детский клуб и кинотеатр «Колосс», затем как музей с атеистическими экспонатами. Небольшое кладбище вокруг алтаря было уничтожено и разграблено сразу, а в соборном сквере городские власти обустроили общественный туалет Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Дальнейшая судьба бывшего собора оставалась неясной. В 1932 году планировались как полная его реконструкция, так и тотальное уничтожение, «чтобы окончательно оформить Советскую площадь». В качестве предварительного удара власти успели снести величественный купол Фото: Centre digital & media При этом здание числилось «памятником архитектуры I категории». Была претензия превратить собор в некий памятник революционной истории. В 1974 по 1995 года на северном фасаде висела мемориальная доска в честь встречи банд формирования Емельяна Пугачева Фото: Centre digital & media 30 ноября 1988 года Ижевскую и Удмуртскую кафедру восстановили, после чего был назначен епископом Палладий (Шиман). 12 февраля 1990 года здание собора номинально было возвращено епархии Фото: пресс-служба Александро-Невского собора Реставрация объекта растянулась на срок вдвое больший самого возведения храма в прошлом. К концу 1993 года реставрационные работы внутри собора прекратились, комплекс внутренних ремонтно-восстановительных работ в основном был завершен. Роспись собора велась почти 11 лет, в ней участвовали разные художественные бригады. Внешняя реставрация собора не прекращалась вплоть до 1996 года Фото: пресс-служба Александро-Невского собора 4 августа 2007 года, в первый раз за всю историю, Ижевскую и Удмуртскую епархию с Первосвятительским визитом посетил Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Его приезд был приурочен к завершению строительства Свято-Михайловского собора и его освящению Фото: пресс-служба Александро-Невского собора За прошедшие десятилетия собор превратился в школу подготовки священнослужителей. Здесь стажировалось более ста священников и диаконов. В настоящее время это известный в городе и почитаем собор Фото: пресс-служба Александро-Невского собора 4 сентября 2021 года на территории Александро-Невского собора открыли памятник благоверному князю Фото: Пресс-служба администрации Ижевска