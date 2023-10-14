Выживший во все времена
Собор Александра Невского в Ижевске отмечает 200-летие
15 октября 1823 года протоиерей Захарий Лятушевич освятил главный придел собора в честь Святого благоверного великого князя Александра Невского в Ижевске. С тех пор прошло 200 лет. В свое время храм посетил Император Всероссийский Александр I, Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а сам собор пережил значительные изменения. Его закрывали в советское время, а вместо храма здесь функционировал кинотеатр, детский клуб и музей. Подробнее о том, какие потрясения пережил Собор Александр Невского, — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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