Бывший налоговый инспектор в Уфе обвиняется в мошенничестве

В Уфе бывший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей МРИ ФНС № 31 обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 35-летний Зуфар Гизамов. В октябре 2021 года он был уволен по отрицательным основаниям по итогам служебной проверки.

Согласно материалам дела, с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года Зуфар Гизамов выявил у ликвидированных компаний и умерших физических лиц переплату по налогам. Подготовив подложные платежные распоряжения, он перевел часть денег на счет фирмы своей жены, а оставшейся частью погасил налоговую задолженность других компаний и граждан для «улучшения показателей работы», отмечается в сообщении.

Ущерб составил более 1,6 млн руб. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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