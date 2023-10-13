В Красноярске оштрафовали экс-военнослужащую, нарушившую запрет на выезд из РФ

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Красноярского края, которая обвинялась в нарушении требований по защите государственной тайны. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным органов госбезопасности, обвиняемая более 20 лет проходила службу в одной из воинских частей Красноярского края и имела допуск к сведениям особой важности. «Поскольку разглашение подобных сведений может нанести ущерб внешней и внутренней политике страны, ее обороноспособности, женщине после увольнения на пять лет ограничили право выезда за границу», — сообщили в УФСБ.

Бывшая военнослужащая нарушила установленный запрет и временно покинула страну. В марте 2023 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело. В судебном процессе обвиняемая, которой грозило до трех лет заключения, полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде штрафа, кратно превышающего доход по месту работы. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о сумме в 50 тыс. руб.

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Илья Николаев