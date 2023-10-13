В Краснодаре на выходных потеплеет до 22 градусов

14 октября в Краснодаре прогнозируется до +20…+22° и без осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

13 октября на территории Краснодарского края осадки не прогнозируются. В регионе будет относительно малооблачно. Ожидается сухая и спокойная погода, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Температура воздуха составит +19…+21°. Ветер будет 3–8 м/с.

Синоптики Краснодарского ЦГМС также сообщают, что выходные дни в регионе будут теплыми и спокойными.

Татьяна Ручкина

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