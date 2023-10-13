Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре на выходных потеплеет до 22 градусов

14 октября в Краснодаре прогнозируется до +20…+22° и без осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

13 октября на территории Краснодарского края осадки не прогнозируются. В регионе будет относительно малооблачно. Ожидается сухая и спокойная погода, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Температура воздуха составит +19…+21°. Ветер будет 3–8 м/с.

Синоптики Краснодарского ЦГМС также сообщают, что выходные дни в регионе будут теплыми и спокойными.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...