В Екатеринбурге простились с командиром разведчиков, погибшим в зоне СВО

В Екатеринбурге прошло прощание с 43-летним командиром отделения взвода военной разведки Евгением Карпенко с позывным Карп, погибшим в ходе специальной военной операции. Портал Е1.ru со ссылкой на военкома Владимира Матвеева сообщает, что уралец погиб в августе при выполнении воинского долга, прикрывая эвакуацию раненых товарищей.

Коллеги Евгения Карпенко рассказали, что в 2000-е он служил в спецназе, а последние несколько лет работал в строительной компании. В сентябре 2022 года мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. За месяц до гибели уральца наградили медалью «За отвагу», а после смерти представили к ордену Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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