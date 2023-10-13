Начальником «Управтодора» Удмуртии стала Любовь Крысова

Новым руководителем Управления автомобильными дорогами Удмуртии стала Любовь Крысова. Соответствующая информация представлена сервисом «СПАРК-Интерфакс». Ранее данный пост занимал Роман Агафонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, что господин Агафонов стал и. о. начальника «Управтодор» Удмуртии в июне 2021 года, сменив на посту Любовь Крысову. Ведомство занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием дорог, а также реализуется инвестпрограммы по таким объектам.