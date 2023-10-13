Потребительские цены на бензин в Челябинской области выросли на 13,2%

В сентябре индекс потребительских цен на бензин в Челябинской области составил 113,2% по сравнению с декабрем 2022 года. К предыдущему месяцу прирост составил 3,5%, сообщает Челябинскстат.

Потребительские цены на бензин АИ-92 с начала года увеличились на 13,7%, АИ-95 — на 13,9%. Дизельное топливо с начала года подорожало на 9,9%.

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре по сравнению с декабрем 2022-го выросли на 4,4%. К предыдущему месяцу положительная динамика составила 0,3%. Наиболее ощутимо с начала года подорожали услуги (+7,1%), менее всего — продовольствие (+3,3%).

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