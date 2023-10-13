В ходе СВО погиб мобилизованный отец троих детей

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб уроженец Ильинского округа Олег Мокрушин. Об этом сообщила администрация Ильинского городского округа в соцсети.

«В зоне СВО погиб наш земляк Мокрушин Олег Владимирович, 1992 года рождения. Он был женат, воспитывал троих сыновей»,— говорится в посте. Военнослужащий был мобилизован в сентябре 2022 года.

Дата и обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются. Время прощания с погибшим будет объявлено дополнительно.