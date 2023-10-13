В селах Первомайский и Завьялово в Удмуртии произошли порывы при запуске тепла

В Удмуртии при запуске отопления произошло две коммунальные аварии в селах. В частности, порывы устраняют в селе Первомайский на улице Сабурова и в селе Завьялово на улице Азина, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов. Без тепла здесь остаются четыре многоквартирных дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Вместе с главами муниципальных образований внимательно следим за ситуацией, информируем людей о возникновении инцидентов и ходе работ»,— рассказа господин Семенов.

В остальных городах и районах региона отопление появилось во всех домах, больницах и детских садах, а также учебных заведениях. Исключение составили два образовательных учреждения в Можге, поскольку в настоящее время там проводится капитальный ремонт.

Тепла также нет в доме №37 на ул. Красногеройская в Ижевске. В нем до 15 октября ремонтируют внутридомовую систему отопления.