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обновлено 08:23

В селах Первомайский и Завьялово в Удмуртии произошли порывы при запуске тепла

В Удмуртии при запуске отопления произошло две коммунальные аварии в селах. В частности, порывы устраняют в селе Первомайский на улице Сабурова и в селе Завьялово на улице Азина, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов. Без тепла здесь остаются четыре многоквартирных дома.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Вместе с главами муниципальных образований внимательно следим за ситуацией, информируем людей о возникновении инцидентов и ходе работ»,— рассказа господин Семенов.

В остальных городах и районах региона отопление появилось во всех домах, больницах и детских садах, а также учебных заведениях. Исключение составили два образовательных учреждения в Можге, поскольку в настоящее время там проводится капитальный ремонт.

Тепла также нет в доме №37 на ул. Красногеройская в Ижевске. В нем до 15 октября ремонтируют внутридомовую систему отопления.

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