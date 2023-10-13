ГК «ЭКС» завершила продажу распредцентра в Кондратово

ГК «ЭКС» завершила сделку по продаже распределительного центра в Кондратово пермскому предпринимателю Сергею Лютаревичу, совладельцу группы «Фуд Трейд». Как рассказал источник в бизнес-среде, документы по сделке прошли регистрацию 11 октября. В «ЭКС» факт продажи складского комплекса господину Лютаревичу подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О планах «ЭКС» продать Сергею Лютаревичу распредцентр в Кондратово стало известно в августе, подготовка объекта к продаже шла еще с прошлого года. Продажу провела щвейцарская Norpexal Holding — головная компания группы «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Ранее сделку одобрила правительственная комиссия РФ, которая согласовывает продажу зарубежными компаниями российского бизнеса.

Двухэтажный логистический центр в Кондратово ГК «ЭКС» купила на торгах по банкротству сети «Виват» для нужд своего продуктового ритейлера в 2019 году. Площадь здания логистического центра составляет 10 тыс. кв. м. В 2021 году ЭКС продал продуктовую сеть «Семья» «Ленте». Позднее ЭКС сдала федеральному ритейлеру складское здание в аренду. В сервисе 2ГИС указано, что там размещается распредцентр «Ленты». Сейчас «Лента» собирается приобрести уральскую сеть «Монетка». После поглощения «Лента» передаст ритейлеру в управление бывшие супермаркеты «Семья», а также сдаст в субаренду логистический комплекс в Кондратово.

Бизнесмен Сергей Лютаревич вместе с Николаем Бараевым раньше владел компаниями группы регионального оптового поставщика продуктов питания «Фуд Трейд». Но в 2022 году предприниматели продали структуры «Фуд Трейда» крупному самарскому дистрибьютору «Далимо». Сейчас господин Лютаревич числится учредителем только одной структуры холдинга — ООО «Фуд Трейд Регион».