Новосибирский суд освободил от наказания экс-главу района, продавшего остров

Вынесен приговор бывшему главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде. Суд переквалифицировал обвинение с превышения полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ) на халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ), назначил бывшему чиновнику штраф в размере 110 тыс. руб., но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности, говорится в сообщении Искитимского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В ноябре 20211 года Новосибирская областная прокуратура направила в суд уголовное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды, который первоначально обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Согласно версии следствия, в июне 2013 года чиновник вопреки запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного товарищества. В дальнейшем на основании этого решения глава района заключил с членами товарищества договор купли-продажи участка за 10 млн руб., что в шесть раз ниже его рыночной стоимости.

«В результате были нарушены права граждан на пользование береговой полосой Новосибирского водохранилища, исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ»,— рассказали в прокуратуре.

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Илья Николаев