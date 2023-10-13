В Новосибирской области число предложений о работе за год выросло на 44%

В Новосибирской области по итогам сентября увеличилось количество вакансий на рынке труда на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает hh.ru. Наибольший прирост предложений зафиксирован в сфере «управление персоналом, тренинги» (+88,6% к аналогичному периоду 2022 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в пятерку специалистов с наибольшим количеством вакансий вошли: «высший и средний менеджмент» (+74,6%), «рабочий персонал» (+65,3%), «автомобильный бизнес» (+64,4%) и «розничная торговля» (+62%). Среди сфер с предложением «выше рынка» в исследовании отмечаются «страхование» (+61,2%), «транспорт, логистика, перевозки» (+60,9%), «финансы, бухгалтерия» (+52,6%), «продажи, обслуживание клиентов» (+51,7%), «туризм, гостиницы, рестораны» (+48,7%) и «юристы» (+46,0%).

При этом снижение активности работодателей наблюдается только в двух направлениях: «безопасность» (-7,0% вакансий в сентябре 2023 к сентябрю 2022) и «медицина, фармацевтика» (-7,3%).

Среди регионов Сибири наибольший рост предложений отмечен в Кемеровской области (+46,5%). В целом по Сибирскому федеральному округу этот показатель вырос на 40,7%.

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Александр Киселев