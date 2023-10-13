Города Ямала стали опорными населенными пунктами российской Арктической зоны

Несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в перечень опорных населенных пунктов российской Арктической зоны. Речь идет о Новом Уренгое, Ноябрьске и агломерации Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Опорные города — стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. Их перечень определен правительством РФ. Для каждого из них будет разработан комплексный план социально-экономического развития до 2035 года.

Помимо населенных пунктов Ямала, опорные города есть в Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми, Карелия и Саха (Якутия), Красноярском крае, а также Чукотском автономном округе.

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