Журналистка Марина Овсянникова сообщила о попытке отравления в Париже

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с сообщение бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой о том, что ее пытались отравить, сообщили ТАСС в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госпожа Овсянникова сообщила в прокуратуру, что 12 октября почувствовала себя плохо, когда выходила из квартиры в Париже, где она сейчас живет. Agence France-Press сообщает, что на ручке двери журналистка обнаружила белый порошок, и решила, что ее пытались отравить. Квартиру госпожи Овсянниковой обследуют, эксперты уже изучают неизвестный порошок.

Марина Овсянникова — бывший редактор «Первого канала», которая получила известность после того, как 14 марта 2022 годы во время эфира новостей вышла с плакатом, осуждающим специальную военную операцию.

4 октября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии. На время следствия ее поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала и уехала во Францию. Журналистка объявлена в международный розыск.

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