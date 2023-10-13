Cуд отказал ЮКМП в приостановлении решения ФНС о взыскании 954 млн рублей

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) не смогло добиться в Арбитражном суде Пермского края обеспечительных мер по спору с налоговой инспекцией. Комбинат просил суд принять обеспечительные меры в виде приостановления ненормативного акта ФНС о взыскании с ЮКМП 954,68 млн руб. Решение инспекции о доначислении указанной суммы Юговской комбинат сейчас пытается обжаловать в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

В ходатайстве об обеспечительных мерах ЮКМП указал, что одновременная выплата такой суммы может привести к тому, что общество не сможет осуществлять хозяйственную деятельность и понесет большие убытки.

Отказывая в обеспечительных мерах, суд отметил, что предприятие не представило документов о движении денежных средств, поэтому и доводы об угрозе прекращения деятельности не доказаны. Кроме того, заявитель не привел убедительных доказательств, что после рассмотрения спора с ФНС по существу у него будут деньги на выплату задолженности.