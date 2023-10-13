ВРП Томской области в 2023 году может сократиться на 0,3%

Валовой региональный продукт (ВРП) Томской области по итогам 2023 года составит 801,3 млрд руб. Это 99,7% к уровню 2022 года. Данные приведены в прогнозе социально-экономического развития региона на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, направленном в областную законодательную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитpий Кандинский, Коммерсантъ Фото: Дмитpий Кандинский, Коммерсантъ

Согласно документу, к снижению ВРП приведут, прежде всего, сокращение добычи нефти, падение стоимости энергоресурсов и транспортно-логистические экспортные ограничения. «Из-за перенаправления экспортных потоков с европейской части России в восточном направлении нагрузка на транзитную инфраструктуру Казахстана кратно возросла. Как следствие — проблемы с пропускной способностью, ростом тарифов и ограничением на прием поездов. Это затрудняет как экспорт в страны Центральной Азии, так и Иран и страны Персидского залива, так как Восточная ветка МТК “Север-Юг” оказывается не доступна»,— отмечается, в частности, в прогнозе.

Его разработчики ожидают, что ВРП Томской области в 2024 году может вырасти на 1,9% к уровню 2023 года (целевой вариант). Но консервативный вариант предполагает дальнейшее снижение (99,6%).

Индекс промышленного производства (ИПП) в регионе в 2023 году, согласно прогнозу, ожидается на уровне 100,9%. «В среднесрочной перспективе до 2026 года прогнозируется положительная динамика производства в пределах от 101,1% до 101,6% по базовому варианту прогноза ИПП. Прирост промышленного производства Томской области в 2026 году к уровню 2022 года прогнозируется на уровне 5,1%»,— говорится в документе. Ожидается также, что доля добычи полезных ископаемых в объеме отгруженной промышленной продукции снизится с 39,5% в 2022 году до 31,4% в 2026-м. Соответственно вырастет доля обрабатывающей промышленности.

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Валерий Лавский