ХК «Сочи» обыграл в серии буллитов нижнекамский «Нефтехимик»

ХК «Сочи» выиграл по буллитам у нижнекамского «Нефтехимика». Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыли хоккеисты «Нефтехимика». Сочинской команде удалось сравнять счет только во втором периоде. Однако позже соперники снова забили шайбу. В третьем периоде сочинцы снова сравняли счет.

Победителя определила серия буллитов. Решающую шайбу забросил Михал Криштоф.

ХК «Сочи» занимает четвертое место в Западной конференции. За 17 игр команда набрала 23 очка. Следующая встреча «леопардов» пройдет в Москве 14 октября с московским ЦСКА.

Татьяна Ручкина

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