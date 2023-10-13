ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с челябинским «Трактором»

Сегодня, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Трактор» (Челябинск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Прошлая встреча команд, которая состоялась 16 сентября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 2:1. В предыдущем сезоне клубы провели шесть встреч, в четырех из которых победу одержал «Трактор».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Салаватом Юлаевым» (Уфа). Матч завершился поражением уральского клуба со счетом 4:1. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 17 игр, в 10 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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