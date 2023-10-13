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обновлено 06:28

СК проводит проверку после отравления трех первоклассников в школе Ачинска

В Ачинске Следственный Комитет региона организовал проверку по информации об отравлении учеников школы 3, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 11 и 12 октября в медорганизации города обратились трое учеников первых классов. Предварительный диагноз – легкая форма кишечной инфекции, госпитализация детям не потребовалась. Пострадавшие проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Александр Киселев

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