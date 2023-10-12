В Чувашии намерены учредить госнаграду для отцов «Атте»

Совет отцов Чувашии предложил учредить государственную награду «Знак отцовской славы Чувашской Республики "Атте"» (отец — в переводе с чувашского языка). Об этом было заявлено на круглом столе «Отцовский разговор», в котором принял участие глава республики Олег Николаев.

Как сообщила его пресс-служба, господин Николаев инициативу поддержал и пообещал для тех, кого будут награждать этим знаком, предусмотреть «сопутствующие формы поддержки».

Общественная организация «Совет отцов Чувашии» существует с конца 2017 года, имеет отцовские объединения во всех дошкольных и школьных учреждениях республики. Председателем правления является Алексей Мурыгин, совладелец ООО «Специализированный застройщик "Отделфинстрой"» с чистыми активами на конец 2022 года 2,3 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"