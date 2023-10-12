Дефицит кроется в деталях

Правительство Татарстана прогнозирует, что в 2024 году расходы республиканской казны будут равняется ее доходам — 384 млрд руб. Таким образом Госсовет Татарстана готовится утвердить бездефицитный бюджет — впервые после пандемии COVID-19 и начала спецоперации РФ на Украине. Эксперты отмечают, что «для бюджетной политики Татарстана бездефицитный бюджет — редкость», однако они не исключают, что в течение года расходы могут увеличиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Проект закона «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который внес в Госсовет раис Рустам Минниханов, опубликован на сайте регионального парламента.

Согласно документу, доходы и расходы региональной казны в следующем году составят 383,9 млрд руб.

Напомним, год назад бюджет Татарстана на 2023 год изначально планировался с дефицитом 27 млрд руб. Проектом были предусмотрены доходы в размере 333 млрд руб., а расходы —361 млрд руб., после второго и третьего чтения они увеличились до 344 млрд руб. и 371 млрд руб. соответственно. В июле 2023 года закон о бюджете был откорректирован, доходная часть увеличилась до 370,5 млрд руб., расходная — почти до 416 млрд руб., прогнозируемый дефицит бюджета достиг 45,4 млрд руб.

В 2024 году правительство Татарстана рассчитывает на бездефицитный бюджет.

Такой прогноз Кабмин закладывает в закон о бюджете впервые после пандемии COVID-19 и начала спецоперации РФ на Украине. Так, на 2020 год изначально прогнозировался дефицит в 3 млрд руб., однако в итоге расходы оказались почти на 24 млрд руб. больше, чем доходы. В 2021 году дефицит также ожидался в размере 3 млрд руб., но затем был увеличен до 7 млрд руб. Однако в связи с ростом доходов от нефтяного сектора к концу года республика получила профицит в размере 11,6 млрд руб. В 2022 году на фоне введения санкций против РФ год был закрыт с дефицитом бюджета 16,1 млрд руб. (в течение года прогноз дефицита достигал 37 млрд руб.).

Закончить 2024 год без дефицита Татарстан рассчитывает за счет «целевых федеральных средств» в виде межбюджетных трансфертов в размере 15 млрд руб. Эти средства Татарстану обещают выделить на погашение кредита на эту же сумму, предоставленному из бюджета РФ в текущем году «на опережающее финансовое обеспечение расходных обязательств РТ по реализации отдельных мероприятий национальных проектов». «В этой связи дефицит бюджета Республики Татарстан по собственным средствам составляет 15 004,6 млн руб.»,— отметило правительство в пояснительной записке к законопроекту.

«Бездефицитный бюджет планируется. Но это условно»,— подтвердил «Ъ-Казань» глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин («Единая Россия»). По его словам, республика «брала кредиты казначейские». «Должны были сделать объекты в 2024 году, а сделали их в 2023-м. И нам надо сейчас отдавать (кредит.— "Ъ-Казань"). Фактически (дефицит бюджета.— "Ъ-Казань") завуалированный»,— сказал господин Якунин.

В 2025 году, согласно законопроекту, дефицит бюджета может составить 12,5 млрд руб. при доходах в размере 387,2 млрд руб. и расходах в 399,7 млрд руб. В 2026 году, как ожидается, доходы казны вырастут до 412,5 млрд руб., а расходы — до 431,3 млрд руб. Дефицит должен составить 18,9 млрд руб.

По словам Леонида Якунина, «ситуация остается напряженной, поскольку продолжается действие санкций». «Но нужно сказать, что промышленность работает, и прогноз на предстоящий трехлетний период, судя по запланированным доходам, оптимальный»,— подчеркнул глава комитета. Он полагает, что «расходы будут обеспечены доходами, резкого роста дефицита не ожидается».

В текущем году, сказал «Ъ-Казань» Леонид Якунин, дефицит бюджета планируется сократить. Правки предлагается внести на ближайшей сессии Госсовета Татарстана 19 октября. «Приятно в душе, что вносим дополнения в плюс. Причина этому и в экономике, и в том, что эффективно работают и правительство, и лично президент (глава республики Рустам Минниханов.— "Ъ-Казань"). Это самое главное. Президент лично включается в решение проблем, связанных с бюджетом. Я это говорю откровенно»,— заключил парламентарий.

Согласно законопроекту, всего Татарстан в 2024 году рассчитывает получить от федерального центра 51,6 млрд руб. Но в 2025 году поступления могут сократиться до 38,7 млрд руб., а в 2026 году — до 47,7 млрд руб. Напомним, что в бюджет 2023 года поступления из бюджета РФ запланированы в сумме 62 млрд руб. Таким образом, финансовая помощь федерального центра в следующем году может сократиться почти на 17%.

«Для бюджетной политики Татарстана бездефицитный бюджет — редкость. Поэтому 2025 год будет уже с дефицитом, а последующий — с еще большим дефицитом»,— обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, «бездефицитный бюджет 2024 года может быть принят как раз с целью уравновесить долговую нагрузку республики». «Кредитные обязательства так или иначе должны быть разрешены — вполне вероятно, что бюджетная политика на 2024 год является своеобразным вспомогательным инструментом»,— полагает эксперт. Он не исключает, что в течение следующего года расходы бюджета могут увеличиться, если «образуются непредвиденные обстоятельства в экономике региона». «Но сейчас все отрасли выдают плюс-минус прогнозируемый результат»,— заключает господин Жарский.

Кирилл Антонов