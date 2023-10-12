Госдолг Татарстана к 2025 году составит 108 млрд рублей

Верхний предел внутреннего государственного внутреннего долга Татарстана к 1 января 2025 года составит 107,7 млрд руб. Об этом говорится в законопроекте о бюджете республики на следующий год и плановый трехлетний период.

Внутренний госдолг не включает внешние заимствования. По ним верхнюю планку на следующий год планируется установить в размере 8,79 млрд японский йен.

На 1 октября текущего внутренний госдолг республики достигал 109,4 млрд руб. Это кредиты, которые Татарстана брал у федерального бюджета. Внешний госдолг (гарантии республики по кредиту КамАЗа) составил 9,43 млрд японский йен (по курсу ЦБ на 1 октября это примерно 6,1 млрд руб.). Таким образом общий объем госдолга составлляет115,5 млрд руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"