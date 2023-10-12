В Казани прошел одиночный пикет в память о событиях 1552 года

В четверг активист союза татарской молодежи «Азатлык» и поэт Фаниль Гилязов вышел с одиночным пикетом на улице Баумана. Акция была посвящена событиям 1552 года, когда войска Ивана Грозного захватили Казань. Об этом «Ъ-Казань» сообщил активист «Азалыка» Рафик Каримуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Азатлык» Фото: «Азатлык»

На плакате Фаниля Гилязов было написано «Беда приходит, беда уходит — память остается! 1552 — в памяти навсегда!». «Наши предки сражались насмерть, чтоб жить в свободном и независимом своем государстве. И мы, их потомки, сегодня не имеем право забыть их геройства»,— пояснил смысл акции господин Каримуллин.

Напомним, в середине октября татарские активисты и общественные деятели отмечают «Хэтер коне» («День памяти татарского народа»). С конца 1980-х годов они собирались на площади Свободы, а затем шли к Кремлю, где скорбели по павшим воинам Казанского ханства в войне с войском Ивана Грозного. С 2013 года власти Казани запретили проводить шествия в этот день. А последний митинг состоялся в 2021 году.

В этом году мэрия Казани не согласовала активистам «Азатлыка» проведение митинга с участием 100 человек в центре Казани (заявка подавалась на 15 октября). Одиночные пикеты, согласно закону, согласование властей не требуют.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"