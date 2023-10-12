Диатомит высокого напряжения

В городе Инзе Ульяновской области развивается конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере добычи и переработки диатомита. Компания «Диамикс», действующая с 2007 года, жалуется в правоохранительные органы и губернатору региона на то, что только что образованная компания «Инзенский диатомовый комбинат», выкупившая часть имущества бывшего партнера «Диамикса», не дает ей получить свое оборудование и продукцию, оставшиеся на складах партнера. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры по сохранению оборудования, однако пока приставы не смогли обеспечить права «Диамикса». Конфликт дошел до отключения электричества всему производству «Диамикса». Органы власти стараются не вмешиваться, называя конфликт коммерческим спором. Правоохранительные органы пока не отреагировали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области, Коммерсантъ Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области, Коммерсантъ

Компания «Диамикс», добывающая и перерабатывающая диатомит (кремнистые отложения из панцирей древних водорослей диатомей с большой пористостью и малым весом, с хорошими адсорбционными и теплоизоляционными свойствами), производство которой расположено в городе Инзе Ульяновской области, во вторник этой недели распространило открытое обращение к губернатору региона Алексею Русских «как к гаранту соблюдения законных прав на территории Ульяновской области» с просьбой вернуть предприятию электроэнергию, которую, как отмечает «Диатомикс», отключила сетевая компания с подачи гендиректора Инзенского диатомового комбината (ООО, ИДК) Юрия Саратцева. Электричество отключили в понедельник, после чего «сотрудники ООО „Инзенские электросети“, руководимые лично господином Саратцевым, обрезали электрические провода, по которым электроэнергия поступала на нашу подстанцию», сообщил гендиректор «Диамикса» Андрей Лазарев, отметив, что из-за этого остановлена деятельность всех подразделений завода, «ежедневный экономический ущерб простоя — не менее 25 млн руб.». В обращении также отмечается, что ИДК отказывается возвращать имущество «Диамикса», находящееся на территории ИДК, «и незаконно пользуется им», «продает продукцию „Диамикса“ под видом своей».

• ООО «Диамикс» (зарегистрировано в Москве), действует в Инзе с 2013 года. Ранее входило в группу компаний, основным совладельцем которой был известный ульяновский предприниматель Евгений Никифоров (в июле 2022 года за использование средств Минобрнауки не по назначению был приговорен судом к выплате 140 млн руб. ущерба). Он кандидат экономических наук. В прошлом (2002–2005) — замгубернатора Владимира Шаманова по промышленности, транспорту и связи. Потом им был создан ряд компаний в сфере изучения и переработки диатомита, в том числе ООО «Диатомовый комбинат».

Позднее Диатомовый комбинат был объявлен банкротом, в ходе конкурсного производства, в июле этого года, его имущество было распродано, его выкупила компания «Консалт Групп» (ООО, город Дмитров Московской области, микропредприятие, численность персонала — один человек). 4 сентября этого года губернатор региона Алексей Русских встречался с представителем «Консалт Групп», рекомендовал продолжить модернизацию производства и заняться повышением зарплаты работников.

Как пояснил «Ъ» гендиректор «Диамикса» Андрей Лазарев, еще с 2015 года (с момента начала процедуры конкурсного производства Диатомового комбината) у их компании существовал с комбинатом договор, по которому «Диамикс» поставлял комбинату сырье, а тот на оборудовании «Диамикса» производил продукцию в соответствии с заказами. Как поясняют в компании, такой договор позволял сохранить трудовой коллектив и продолжить работу при заблокированных счетах ­комбината.

По словам господина Лазарева, новый собственник с торгов выкупил земельный участок, недостроенный и не введенный в эксплуатацию производственный корпус и часть производственного оборудования, но «все остальное имущество (300 единиц оборудования, более 2,5 тыс. тонн сырья и готовой продукции, более 360 тыс. единиц упаковочных материалов и т.д. на общую сумму более 100 млн руб.), находившееся на территории комбината, принадлежат компании „Диамикс“», «это подтверждается договором, актами инвентаризации, бухгалтерскими документами». Однако ИДК «отказывается возвращать это имущество», «отказывается его выкупать», «эксплуатирует оборудование и продает продукцию „Диамикса“».

27 сентября ООО «Диамикс» направило в полицию района заявление о хищении «с указанием конкретных фактов с фотографиями о вывозе продукции», однако «пока никакой заметной реакции полиции не последовало», говорят в ­компании.

28 августа 2023 года было зарегистрировано ООО «Инзенский диатомовый комбинат», владельцем которого и стала компания «Консалт Групп».

«Диамикс» пытается через суд получить доступ к своему имуществу (исковое заявление в арбитражный суд было принято к рассмотрению 21 августа). 10 октября суд принял обеспечительные меры, запретив ИДК «эксплуатировать, использовать, изменять, перемещать и вывозить» заявленное имущество «Диамикса». Однако, заявляют в компании, судебных приставов на территорию ИДК «не пустили».

Гендиректор ИДК Юрий Саратцев опровергает слова руководства «Диамикса». «Неправда, у приставов просто не нашлось оснований для опечатывания оборудования»,— заявил он «Ъ». Заявления руководства «Диамикса» он назвал «оскорблениями» и «вымыслами больной головы». «Говорить обо всем этом можно только имея доказательства в виде решения суда. И все это — неправда»,— сказал гендиректор ИДК, отказавшись отвечать на вопросы «Ъ».

В среду, 11 октября, после направления губернатору обращения «Диамикса», а также после того, как руководители «Диамикса» показали сетевой компании все документы, электроэнергию компании вернули. Глава администрации Инзенского района Александр Макаров считает, что это произошло после того, как «отреагировал губернатор».

Министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов сказал «Ъ», что он в курсе ситуации, но исполнительная власть региона «не будет вмешиваться в коммерческий спор двух юридических лиц». «Там не очень простая ситуация. Для этого есть суд и полиция. Наша задача — чтобы люди работали и получали зарплату и на том, и на другом предприятии»,— сказал министр.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ», что он уже заинтересовался конфликтом и намерен разобраться в том, что происходит, в том числе ознакомиться и с выводами правоохранительных органов.

Сергей Титов, Ульяновск