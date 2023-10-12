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В Ялте демонтировали аттракцион «Парящий орел» по решению суда

В Ялте демонтировали аттракцион «Парящий орел» согласно решению суда. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Спор о сносе объекта продолжался в течение 10 лет.

«Процесс затруднялся тем, что еще с украинских времен он был включен в схему дислокации НТО, и любое решение собственник оспаривал в суде»,— говорится в сообщении.

Как отметила госпожа Павленко, в нынешнюю схему размещения нестационарных торговых объектов аттракцион не включен. Кроме того, «Парящий орел» был установлен в русле реки Водопадная, что противоречит природоохранному законодательству. Объект занимал площадь свыше 800 кв. м.

Как добавила глава курорта, в департамент ЖКХ мэрии Ялты направили сведения о 56 торговых объектах для решения вопроса о сносе.

Анастасия Донскова

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