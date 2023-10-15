Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Регион Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Динамика (%) Октябрь 2022 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 За месяц За год Москва 325,6 332 337,5 1,70% 3,70% Санкт-Петербург 237,5 247,1 248,1 0,40% 4,50% Казань 176,7 195,7 199,4 1,90% 12,80% Нижний Новгород 139 158 165,3 4,60% 18,90% Краснодар 132,1 158,1 166,1 5,10% 25,70% Новосибирск 126,3 137 139,8 2,00% 10,70% Екатеринбург 118,8 134,4 138,9 3,30% 16,90% Уфа 125,3 129,7 135,2 4,20% 7,90% Омск 113,2 129,5 133 2,70% 17,50% Челябинск 91,4 118,8 120,9 1,80% 32,30% Красноярск 111,9 129,8 127,4 –1,80% 13,90% Ростов-на-Дону 119,4 121,7 126,2 3,70% 5,70% Пермь 105,7 120,1 121 0,70% 14,50% Волгоград 90,9 107,6 109,5 1,80% 20,50% Самара 106,7 107 109,5 2,30% 2,60% Воронеж 98 97,9 100,8 3,00% 2,90% Московская область 165,7 170,6 176,8 3,60% 6,70% Ленинградская область 148,2 146 148,4 1,60% 0,10%