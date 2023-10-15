Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Регион
|Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м)
|Динамика (%)
|Октябрь 2022
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|325,6
|332
|337,5
|1,70%
|3,70%
|Санкт-Петербург
|237,5
|247,1
|248,1
|0,40%
|4,50%
|Казань
|176,7
|195,7
|199,4
|1,90%
|12,80%
|Нижний Новгород
|139
|158
|165,3
|4,60%
|18,90%
|Краснодар
|132,1
|158,1
|166,1
|5,10%
|25,70%
|Новосибирск
|126,3
|137
|139,8
|2,00%
|10,70%
|Екатеринбург
|118,8
|134,4
|138,9
|3,30%
|16,90%
|Уфа
|125,3
|129,7
|135,2
|4,20%
|7,90%
|Омск
|113,2
|129,5
|133
|2,70%
|17,50%
|Челябинск
|91,4
|118,8
|120,9
|1,80%
|32,30%
|Красноярск
|111,9
|129,8
|127,4
|–1,80%
|13,90%
|Ростов-на-Дону
|119,4
|121,7
|126,2
|3,70%
|5,70%
|Пермь
|105,7
|120,1
|121
|0,70%
|14,50%
|Волгоград
|90,9
|107,6
|109,5
|1,80%
|20,50%
|Самара
|106,7
|107
|109,5
|2,30%
|2,60%
|Воронеж
|98
|97,9
|100,8
|3,00%
|2,90%
|Московская область
|165,7
|170,6
|176,8
|3,60%
|6,70%
|Ленинградская область
|148,2
|146
|148,4
|1,60%
|0,10%