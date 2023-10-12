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Экс-главу тамбовской «Госсорткомиссии» обвинили в бесплатной раздаче земель

В прокуратуре Тамбовской области сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о превышении должностных полномочий при сдаче земли в аренду (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего начальника Тамбовского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 46-летнего Александра Куляева. Его передадут на рассмотрение в Тамбовский райсуд.

Расследованием уголовного дела против господина Куляева занималось управление Следственного комитета России по Тамбовской области. По версии следствия, в начале 2017 года он без согласования с Министерством сельского хозяйства РФ и агентством по управлению госимуществом передал подконтрольной фирме в безвозмездное пользование часть земельного участка в селе Авдеевка.

По оценке обвинения, РФ не получила от аренды земли 43 млн руб., а филиал «Госсорткомиссии» потерял более 104 млн руб. доходов от реализации выращенной на ней сельскохозяйственной продукции.

Александр Куляев возглавлял тамбовский филиал «Госсорткомиссии» с 2005 года. В этом году он он покинул пост и сложил полномочия депутата Авдеевского сельского совета Тамбовского района.

Сергей Толмачев

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