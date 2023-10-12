Кредитный рейтинг компании «АгроКубань Ресурс» подтвердили на уровне ruA- с прогнозом «Развивающийся». Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Компания была зарегистрирована в 2001 году в Усть-Лабинске, согласно данным «Спарк-Интерфакс». Предоставление услуг в области растениеводства является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит АО «Возрождение». По итогам 2022 года выручка организации составила 4,3 млн руб., убытки — 55,1 млн руб.

Организация является головной компанией холдинга «Прогресс Агро», объединяющего сельскохозяйственные предприятия в восьми районах Кубани.

Предыдущий прогноз, присвоенный компании в октябре 2022 года, был заявлен как «Стабильный». Изменение прогноза связано с неопределенностью объема будущих капитальных затрат и размера долгового портфеля.

«По мнению агентства, это может привести к значительному росту долговой и процентной нагрузки и оказать сдерживающее влияние на итоговый уровень рейтинга»,— говорится в сообщении.

Эксперты считают, что диверсификация направлений деятельности предприятия, высокий объем страхового покрытия и география посевов способны снизить риски, связанные с возможным неурожаем и макроэкономическими колебаниями.

Анастасия Донскова

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