Правительство и Сбербанк планируют усилить кибербезопасность Липецкой области

Сбербанк и правительство Липецкой области 11 октября заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, предусматривающее усиление в регионе борьбы с киберугрозами и кибермошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Соглашение во время рабочей поездки в регион подписал с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым заместитель председателя правления ПАО Сбербанка Станислав Кузнецов.

Стороны, как сообщили в банке, договорились о совместной работе по повышению уровня киберграмотности населения. Также банк и облправительство закрепили возможность «реализации инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства» и «развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений».

Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область «для повышения качества жизни населения внедряет электронные сервисы практически во все сферы»: «К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в цифровую форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнера наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов».

Станислав Кузнецов отметил, что риски в сфере кибербезопасности «продолжают расти»: «Только скоординированная совместная работа с использованием лучших кадров и технологий даст результат. И крайне важно не забывать и о киберграмотности населения: работа по ее повышению должна выходить на первый план. Все эти меры в совокупности помогут повысить качество жизни в регионе, обеспечив его информационную безопасность».