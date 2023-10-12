В Липецке запустили станцию быстрой зарядки электромобилей

11 октября в Липецке запустили первую быструю станцию для зарядки электромобилей мощностью 150 кВт, работающую под брендом Сбера. Всего до конца 2024 года в Липецкой области могут начать работать 20 зарядных станций, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк, пресс-служба Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк, пресс-служба

Первая быстрая зарядка Сбера позволяет зарядить батарею электромобиля на 80% за 20 минут, тогда как от обычной сети это занимает от нескольких часов до суток. Как сообщили в пресс-службе банка, доступ к ней возможен через приложение «ЗарядСервис». Владельцу электромобиля нужно установить его на свой телефон, а в приложении можно проложить маршрут до нужной станции, проверить ее доступность, забронировать время для зарядки и оплатить ее банковской картой.

Зарядная станция на 85% состоит из из компонентов, разработанных и сделанных в России — «от корпусов до коннекторов и микросхем». Ее сборкой занимался пермский производитель электротехнического оборудования «Корпорация ПСС».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион «можно назвать флагманом развития экологического транспорта». «У нас работает завод по выпуску электрокаров марки Evolute. Создается сеть зарядных станций — не только в городах, но и в муниципалитетах,— рассказал глава региона.— Параллельно с этим активно развивается газомоторный транспорт и соответствующая инфраструктура. По обоим направлениям у региона есть стратегия развития, целью которой станет улучшение экологической обстановки».

Станислав Кузнецов отметил, что банк запустил в Липецке свою первую зарядную станцию в стране, а «в ближайшее время» планируется установка еще десяти. Всего на них будет возможно заряжать более 330 электромобилей в день.

«Мы даем старт очень важному проекту, направленному на развитие экологичного транспорта в нашей стране. Количество электрокаров в Липецкой области, как и в целом в России, растет, поэтому мы будем развивать зарядную инфраструктуру региона — к концу следующего года количество зарядных станций в области превысит 20 станций»,— сообщил господин Кузнецов.

Гендиректор занимавшейся установкой станции компании «СберСервис» Алексей Евтушенко добавил, что планируется «масштабирование проекта в Центрально-Черноземном районе».