Экологическая анатомия

Пермский краевой суд начал предварительное заседание по иску экс-руководителя управления экологии и природопользования городской администрации Веры Седининой к Пермской городской думе. Она оспаривает майское решение представительного органа, по которому из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» был исключен участок площадью 5,3 га. Административный истец считает, что это решение может нарушить экосистему всего леса. По данным госпожи Седининой, отрицательное заключение на проект выдала и природоохранная прокуратура. Представитель думы настаивает, что решение абсолютно законно, более того, взамен изымаемого ООПТ получила участок свыше 20 га.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: puteshestviya-otdyh.ru Фото: puteshestviya-otdyh.ru

В начале заседания по ходатайству представителя гордумы Перми Екатерины Романовой суд привлек к участию в деле администрацию города и управление экологии и природопользования мэрии. Необходимость этого госпожа Романова объясняла тем, что в функционал этих исполнительных органов входит и управление ООПТ.

Напомним, решение об исключении из состава ООПТ участка площадью 5,3 га, где ранее располагалась база отдыха «Чайка», гордума приняла в мае. С соответствующим предложением обратился владелец участка — ООО «Макс-СБ» бизнесмена Максима Итунина. В июле стало известно, что спорный участок вошел в состав земель общей площадью 10 га, которые были выкуплены структурами девелоперской группы «Мегаполис». Свои планы по развитию этой территории строители не раскрывали.

В заседании по административному иску Веры Седининой выяс­нилось, что ее претензии основываются на нескольких доводах. Так, она отметила, что уполномоченные органы отказались представить ей документы, на основании которых и с какой целью участок выводится за границу ООПТ. Законодательством определен закрытый перечень оснований, при которых это возможно. По данным Веры Седининой, изымаемый участок является частью буферной зоны, которая отделяет лес от антропогенного воздействия. Несмотря на то, что он относится к хозяйственной функциональной зоне, использование этой земли строго ограничено. «Мы, согласно закону „Об охране окружающей среды“, исходим из презумпции опасности любой деятельности, пока не доказано обратное. А под что изымают землю, никто не знает,— заявила истец.— Черняевский лес — уникальный объект не только для России, но и для Европы. Это единственный подобный лес в городах-миллионниках. Любое неправомерное воздействие может привести к его уничтожению».

Также по ходатайству госпожи Седининой к делу было приобщено заключение Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. В документе дается отрицательное заключение на проект решения городской думы, поскольку исключение участка по ул. Встречной, 33 может способствовать деградации ООПТ. Отметим, что во время обсуждения проекта решения на майском заседании гордумы депутаты ссылались на положительное заключение прокуратуры.

Представитель ответчика Екатерина Романова заявила, что не согласна с иском в полном объеме. По ее словам, решение думы было принято в полном соответствии с регламентом гордумы, перед этим на проект было получено положительное заключение специально созданной экспертной комиссии. Госпожа Романова добавила, что из особо охраняемых границ исключена только часть территории бывшей базы в связи с необратимой утратой участком особого значения, для сохранения которого и создавалась ООПТ. По ее мнению, обратного сторона истца не доказала. Представитель думы отметила, что взамен в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» включено 20,7 га земли в долине реки Мулянки. На этой территории обнаружены редкие темногумусовые почвы, а также 248 видов растений, часть из которых являются краснокнижными. «Никаких оценок этому обстоятельству административный истец не дал»,— заключила Екатерина Романова.

В итоге суд решил отложить предварительное заседание на неопределенный срок. За это время отзыв на административный иск должны представить структуры администрации Перми.

Вера Сединина пояснила, что направит в суд уточненное заявление, в котором будут исправлены недочеты нынешнего. После заседания она выразила мнение, что новый участок не компенсирует риски для ООПТ от потери исключенного. «Эта природная территория представляет собой сложную экосистему,— говорит госпожа Сединина.— Представьте, что это человек — с руками, ногами и головой. В итоге ему отрезают руку, а вместо нее пришивают ногу. И как: удобно будет?»

Дмитрий Астахов