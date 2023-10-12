Пензенские власти готовы до конца года раздать жилье 120-ти сиротам

В Пензе до конца года обеспечат жильем 120 детей-сирот. Об этом на своей странице в социальной сети «VK» написал глава города Александр Басенко.

По словам чиновника, в текущем году новоселье отметили уже четверо оставшихся без попечения родителей граждан, чье право на жилье возникло до 5 ноября 2020 года.

В настоящий момент контракты на приобретение 120-ти целевых квартир уже заключены; администрация оформляет их в собственность для дальнейшей передачи сиротам.

После этой процедуры чиновники составят список получателей.

«Основание предоставления жилого помещения наступает при достижении 18 лет. Если документы поданы позже наступления совершеннолетия, то отчет идет от даты подачи заявления», — напомнил глава городской администрации.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.