Ядерная симметрия

Россия может отозвать ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума рассмотрит этот вопрос 17 октября. Спикер Вячеслав Володин заявил, что Россия уже 23 года ждет, когда договор ратифицируют США. Он предложил всем депутатам стать авторами законопроекта. А началось все с выступления Владимира Путина на «Валдае». Там президент допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию договора. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия, хотя таковое имеется и необходимо убедиться в его работоспособности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Таким образом Москва хочет достичь симметрии с Вашингтоном, считает проректор Высшей школы экономики Виктория Панова:

«Договор о запрете ядерных испытаний и Россия, и США подписали, но ратифицировали только мы. То есть это фактически зеркальный ответ. Это не означает, что РФ собирается проводить какие-то ядерные испытания. Скорее, это необходимость оказаться в равнозначной позиции с нашим ключевым и политическим оппонентом, некий сигнал, что правила одинаковые для всех, посыл к тому, чтобы они немного задумались. Возможности введения каких-то контрмер я не вижу. Санкции, во-первых, на каком основании? Во-вторых, придется искать, какие еще ограничения можно ввести, но отвечать действительно нечем».

Действия России едва ли впечатлят Запад и уж точно не заставят США ратифицировать договор, уверен старший научный сотрудник Стокгольмского института Петр Топычканов. При этом под документом по-прежнему остается подпись России, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«То, что Москва может выйти из договора, не означает, что она будет размахивать во все стороны ядерными вооружениями, показывая, какие у нас возможности, нет. Это означает, что у России появляется ограниченная возможность проводить подземные испытания ядерных боеприпасов. Однако вряд ли отзыв ратификации сыграет устрашающую роль для США и других стран. Им удобно будет использовать этот шаг российской стороны как аргумент, мол, видите, Москва идет по пути разрушения всего и вся. Они говорили то же самое про ДРСМД и СНВ. И теперь будут утверждать, что РФ покусилась уже и ДВЗЯИ. Таким образом Запад получает еще один аргумент, который ни в коем случае не оказывает на него давление для возвращения в этот договор и его ратификацию».

В Кремле заверяли, что отзыв ратификации не означает, что Россия не намерена начать проводить ядерные испытания, последнее было в 90-м году. Дератификация связана с желанием привести ситуацию «к единому знаменателю» с США, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хотя у возобновления испытаний есть сторонники, среди них президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его мнению, «достаточно провести испытания на Новой Земле», и в отношениях с Западом «все встанет на свои места».

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Иван Корякин