В суд направили дело о ложном минировании аэропорта Сочи

В Сочи в суд направили дело, возбужденного в отношении жителя Москвы, о ложном сообщении о минировании местного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

По данным ведомства, злоумышленник был в нетрезвом состоянии, когда позвонил оператору экстренной службы и заявил, что на территории авиаузла находится четыре килограмма взрывчатки.

По итогу проведенной проверки данные сведения не подтвердились. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). В случае доказательства вины подозреваемого, жителю Москвы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Донскова

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