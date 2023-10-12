В суд направили дело о ложном минировании аэропорта Сочи
В Сочи в суд направили дело, возбужденного в отношении жителя Москвы, о ложном сообщении о минировании местного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»
По данным ведомства, злоумышленник был в нетрезвом состоянии, когда позвонил оператору экстренной службы и заявил, что на территории авиаузла находится четыре килограмма взрывчатки.
По итогу проведенной проверки данные сведения не подтвердились. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). В случае доказательства вины подозреваемого, жителю Москвы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram