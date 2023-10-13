Участок без товарищей

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Июльское» обратилось в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций о расторжении договора аренды земельного участка с мэрией Краснодара. Договор стороны заключили в 2009 году на срок до 2058 года, согласно ему территория общей площадью 50,9 тыс. кв. м в Березовском сельском округе краевого центра отводилась под садоводческое товарищество. Суды пришли к выводу, что арендатор допустил существенные нарушения договора — спустя 11 лет участок зарос травой, а в самом СНТ числился всего один человек вместо положенных по закону минимум трех. Эксперты считают, что ВС РФ не станет рассматривать обращение СНТ, так как оно не предприняло никаких действий по устранению нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде было доказано, что выданный СНТ «Июльское» в аренду участок зарос травой и не огражден забором

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В суде было доказано, что выданный СНТ «Июльское» в аренду участок зарос травой и не огражден забором

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Садоводческое некоммерческое товарищество «Июльское» обратилось в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций о расторжении договора аренды земельного участка с администрацией Краснодара. Договор аренды земли общей площадью 50,9 тыс. кв. м в Березовском сельском округе (Ейское шоссе) был заключен в 2009 году. Срок его действия — до 7 октября 2058 года. Территория была передана новому арендатору для размещения СНТ.

С заявлением о расторжении договора с товариществом мэрия Краснодара обратилась в Арбитражный суд региона в январе 2021 года. В обосновании иска заявитель указал нарушение условий договора. По результатам осмотра спорной территории в августе 2020 года сотрудники мэрии установили, что земля не ограждена и заросла травой, кроме того, на участке расположены рекламные щиты и присутствуют навалы грунта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СНТ «Июльское» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Председатель правления — Овик Барсамян. Других данных по СНТ не опубликовано.

«Суд апелляционной инстанции установил, что на 17 февраля 2023 года состояние участка не изменилось. Ответчик также не представил доказательства, подтверждающие наличие объективных препятствий к освоению участка, а также к его возврату арендодателю»,— говорится в постановлении кассационной инстанции.

Кроме того, суды установили, что СНТ «Июльское» с момента регистрации в налоговом органе, вплоть до июля 2021 года не имело в своем составе более одного члена. Вместе с тем, согласно ФЗ-66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», численность членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения должна быть не менее трех человек.

В 2021 году краевой арбитражный суд отказал мэрии в удовлетворении искового заявления, решение поддержал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. В решении говорится, что ответчик принял меры по изготовлению проектной документации: изготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории для размещения садоводческого товарищества. Кроме того, товарищество представило также договор подряда, заключенный в целях получения питьевой воды жителей СНТ «Июльское». Суд посчитал, что эти обстоятельства свидетельствуют о добросовестном использовании участка арендатором, а также «наличии интереса к его развитию и возведению объектов, отвечающих разрешенному использования участка».

Однако в марте 2022 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитражный суд.

«Суды надлежащим образом не оценили доводы администрации о том, что участок длительное время не использовался для садоводства, а последующая установка арендатором забора и устройство грунтовой дороги об устранении допущенных нарушений не свидетельствуют»,— говорится в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции.

Связаться с действующим председателем правления СНТ «Июльское» Овиком Барсамян «Ъ-Кубань» не удалось, номера телефонов, указанные в открытом доступе, оказались недоступными.

«Дальнейшее использование земельного участка будет происходить в соответствии с Генпланом и Правилами землепользованвия и застройки (ПЗЗ)»,— прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что коллегия ВС РФ откажется рассматривать обращение СНТ «Июльское», так как большее число решений нижестоящих судов принято не в пользу ответчика.

«В частности, арендодатель установил существенное нарушение условий договора, но конкретных действий от СНТ не было зафиксировано. Это уже является существенным аргументом для запуска процесса судебного дела с понуждением разорвать договор аренды. Позже ответчик начал предпринимать действия для устранения нарушений, но все они признаны судами незначительными»,— считает господин Терентьев.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram