Директор свердловского МФЦ Анастасия Девятых написала заявление об увольнении

Директор Многофункционального центра (МФЦ) Свердловской области Анастасия Девятых написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил Telegram-канал, близкий к администрации свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Не для протокола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Девятых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Анастасия Девятых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Анастасия Девятых возглавляла МФЦ с сентября 2020 года. Ранее она была советником вице-губернатора Олега Чемезова. Во время поиска нового директора МФЦ обязанностями руководителя займется один из замдиректора.

До госпожи Девятых с 2017 по 2020 год должность директора МФЦ занимала Наталья Змеева. Напомним, во время отставки госпожи Змеевой сотрудники многофункциональных центров по всей области подписали коллективное письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой продлить контракт с ней, но власти не стали этого делать.

Ева Коршунова

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